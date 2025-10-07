Impallomeni difende Tudor | Paragone con Thiago Motta? Mi sembra esagerato io aspetterei Da quei due confronti è uscito meglio del predecessore

Impallomeni, ex calciatore e giornalista, ha analizzato il momento di Tudor alla guida dei bianconeri: sbagliato il paragone con Thiago Motta. Dodici punti in sei partite. Un bottino identico, quasi spettrale, che riporta la Juve di Igor Tudor esattamente allo stesso punto della passata stagione, quando in panchina sedeva Thiago Motta. Un parallelismo numerico che, però, nasconde una classifica leggermente peggiore (terzi a -3 dalla vetta oggi, secondi a -1 un anno fa) e che fa riaffiorare i fantasmi e gli interrogativi di un’annata conclusa tra le delusioni. Il paragone tra le due stagioni è inevitabile e sta già alimentando il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Impallomeni difende Tudor: «Paragone con Thiago Motta? Mi sembra esagerato, io aspetterei. Da quei due confronti è uscito meglio del predecessore»

Juventus: Stefano Impallomeni difende Tudor

