Immunità su Ilaria Salis Magoni | La sinistra legittima la violenza Violate le istituzioni europee

Bergamonews.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Parlamento Europeo, riunito in sessione plenaria, ha respinto oggi la richiesta di revoca dell’immunità ad Ilaria Salis, con 306 voti favorevoli al mantenimento, 305 contrari e 17 astenuti. “Un voto che segna una pagina nera per le istituzioni europee,” dichiara l’eurodeputata di Fratelli d’Italia – gruppo ECR, Lara Magoni. “Non si è giudicato il merito dei fatti, ma si è piegata la giustizia alla convenienza politica. Ilaria Salis non è qui per svolgere attività politica, ma per sottrarsi a un processo per atti violenti commessi prima del suo mandato”. “Il messaggio che arriva oggi è gravissimo: se la violenza proviene da ambienti di sinistra può essere tollerata, addirittura giustificata,” prosegue Magoni. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

