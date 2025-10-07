Immunità su Ilaria Salis Magoni | La sinistra legittima la violenza Violate le istituzioni europee
Il Parlamento Europeo, riunito in sessione plenaria, ha respinto oggi la richiesta di revoca dell’immunità ad Ilaria Salis, con 306 voti favorevoli al mantenimento, 305 contrari e 17 astenuti. “Un voto che segna una pagina nera per le istituzioni europee,” dichiara l’eurodeputata di Fratelli d’Italia – gruppo ECR, Lara Magoni. “Non si è giudicato il merito dei fatti, ma si è piegata la giustizia alla convenienza politica. Ilaria Salis non è qui per svolgere attività politica, ma per sottrarsi a un processo per atti violenti commessi prima del suo mandato”. “Il messaggio che arriva oggi è gravissimo: se la violenza proviene da ambienti di sinistra può essere tollerata, addirittura giustificata,” prosegue Magoni. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
