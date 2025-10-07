Immunità Salis tumulti nel centrodestra? Salvini punzecchia e FI spiega | Nessun tradimento solo calunnie
«Le calunnie non le accettiamo, gli insulti non li accettiamo. Non c'è nessuno che tradisce, nessuno che fa giochi strani». Lo ha detto il vicepremier e leader di FI Antonio Tajani, rispondendo alle domande dei giornalisti sul post del segretario della Lega Matteo Salvini, secondo cui "qualcuno che si dice di 'centrodestra' ha votato per salvare la signora Salis dal processo». «Noi siamo sempre. 🔗 Leggi su Feedpress.me
In questa notizia si parla di: immunit - salis
#Immunità #Salis, la richiesta di revoca avanzata dal governo Orban viene respinta per un solo voto. Lei: "Giusto difendere tutti gli antifascisti" - X Vai su X
Martedì 7 ottobre il Parlamento europeo voterà sulla revoca dell’immunità. Salis rischia il processo a Budapest per presunte aggressioni a militanti neonazisti - facebook.com Vai su Facebook
Immunità Salis, tumulti nel centrodestra. Salvini punzecchia e FI spiega: “Nessun tradimento, solo calunnie” - Non c'è nessuno che tradisce, nessuno che fa giochi strani». Come scrive gazzettadelsud.it
Tari a Genova, il centrodestra dà l’allarme. Salis: “Eviteremo gli aumenti” - Genova – «La giunta Salis ci prepara a una nuova stangata, cinque milioni in più per la Tari del prossimo anno». Da ilsecoloxix.it