Immunità Salis scontro tra Lega e FI Salvini | Salvata dal centrodestra La replica | Se ha le prove le tiri fuori

Dopo il voto dell’Europarlamento, che ha confermato l’immunità per Ilaria Salis, sono di nuovo volati gli stracci nel centrodestra. La Lega attacca “chi si dice di centrodestra” ma vota a favore del salvataggio dell’eurodeputata di Alleanza Verdi Sinistra, sotto processo in Ungheria. Forza Italia risponde che non accetta “calunnie e insulti”, rifiutando le accuse di tradimento e di doppiogiochismo. La prima puntata della polemica interna alla colazione c’era già stata a fine settembre, quando la decisione della Commissione Juri del parlamento europeo aveva evidenziato la distanza tra Lega e Forza Italia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

