Immunità Salis scontro tra Lega e FI Salvini | Salvata dal centrodestra La replica | Se ha le prove le tiri fuori

Ilfattoquotidiano.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il voto dell’Europarlamento, che ha confermato l’immunità per Ilaria Salis, sono di nuovo volati gli stracci nel centrodestra. La Lega attacca “chi si dice di centrodestra” ma vota a favore del salvataggio dell’eurodeputata di Alleanza Verdi Sinistra, sotto processo in Ungheria. Forza Italia risponde che non accetta “calunnie e insulti”, rifiutando le accuse di tradimento e di doppiogiochismo. La prima puntata della polemica interna alla colazione c’era già stata a fine settembre, quando la decisione della Commissione Juri del parlamento europeo aveva evidenziato la distanza tra Lega e Forza Italia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

immunit224 salis scontro tra lega e fi salvini salvata dal centrodestra la replica se ha le prove le tiri fuori

© Ilfattoquotidiano.it - Immunità Salis, scontro tra Lega e FI. Salvini: “Salvata dal centrodestra”. La replica: “Se ha le prove le tiri fuori”

In questa notizia si parla di: immunit - salis

Ue: Cecchetti (Lega), 'voto Salis precedente gravissimo, chi sbaglia non paga' - "Al Parlamento europeo, in Commissione è stata respinta la richiesta di revoca dell'immunità a Ilaria Salis. iltempo.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Immunit224 Salis Scontro Lega