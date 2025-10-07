Immunità Salis Schlein | sono felice difesa la democrazia

ROMA, 07 OTT – “Sono felice che oggi al Parlamento europeo abbiano prevalso i principi dello stato di diritto. In Ungheria Salis non avrebbe avuto un processo giusto, e questo voto ha un valore importante di difesa della democrazia. E se nel segreto dell’urna, come pare, diversi eurodeputati dei Popolari europei o di Forza Italia. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Immunità Salis, Schlein: “sono felice, difesa la democrazia”

#Immunità #Salis, la richiesta di revoca avanzata dal governo Orban viene respinta per un solo voto. Lei: "Giusto difendere tutti gli antifascisti"

Il voto di oggi al Parlamento Europeo, che ha confermato l'immunità per Ilaria Salis, è una brutta pagina per l'intera Europa. Legittimare la violenza politica è un fatto gravissimo. tutti coloro che hanno confermato l'immunità ne sono responsabili. #ilariasalis #

Schlein, su Salis difesa democrazia, bene se col sì Ppe o FI - In Ungheria Salis non avrebbe avuto un processo giusto, e questo voto ha un valore importante di difesa ...

Ilaria Salis, immunità confermata: l'esultanza dell'eurodeputata dopo il voto VIDEO - Subito dopo il voto che ha difeso l'immunità, i colleghi di Ilaria Salis si sono stretti attorno a lei per abbracciarla.