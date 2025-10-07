Immunità Salis Schlein | sono felice difesa la democrazia

ROMA, 07 OTT – “Sono felice che oggi al Parlamento europeo abbiano prevalso i principi dello stato di diritto. In Ungheria Salis non avrebbe avuto un processo giusto, e questo voto ha un valore importante di difesa della democrazia. E se nel segreto dell’urna, come pare, diversi eurodeputati dei Popolari europei o di Forza Italia. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

