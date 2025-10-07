Immunità Ilaria Salis | vittoria per la democrazia

Imolaoggi.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Salva per un solo voto. L'eurodeputata Ilaria Salis ha incassato il sì della Plenaria dell'Eurocamera alla sua immunità. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

immunit224 ilaria salis vittoria per la democrazia

© Imolaoggi.it - Immunità, Ilaria Salis: “vittoria per la democrazia”

In questa notizia si parla di: immunit - ilaria

immunit224 ilaria salis vittoriaIlaria Salis festeggia l'immunità: “Vittoria contro il fascismo”. E rilancia sulla compagna Maja T. - Dopo essersi salvata per un solo voto a suo favore, l'eurodeputata di Avs sorride soddisfatta e rilancia: "Ora serve giustizia anche Maja T. Si legge su iltempo.it

immunit224 ilaria salis vittoriaL'Eurocamera approva l'immunità a Ilaria Salis, salva per un solo voto - Salvini: 'Scappa dal processo, grazie ad alcuni che si dicono di centrodestra' ... ansa.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Immunit224 Ilaria Salis Vittoria