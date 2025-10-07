Immunità Ilaria Salis il forzista Tosi Ppe | Colpa delle troppe assenze dei Patrioti grave fra loro un italiano Mancava il leghista Aldo Patriciello

«Inconcepibile aver confermato l’immunità parlamentare di Ilaria Salis: uno scandalo politico e un obbrobrio anche giuridico». A dirlo a Open è Flavio Tosi, l’europarlamentare di Forza Italia e del Partito popolare europeo. La sua è una bocciatura netta della decisione del Parlamento europeo, che ha confermato l’immunità parlamentare a Ilaria Salis, eurodeputata di Avs, accusata dall’Ungheria di Viktor Orbán di aver aggredito alcuni militanti neonazisti a una manifestazione di estrema destra a Budapest. Salis si è salvata per un soffio, con un solo voto di scarto: 306 favorevoli, 305 contrari, 17 astenuti e 100 assenti. 🔗 Leggi su Open.online