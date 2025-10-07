. Quando si lascia un appartamento in affitto, uno degli obblighi più comuni previsti dal contratto è quello di effettuare l’ imbiancatura a fine locazione. Si tratta di un intervento spesso sottovalutato, ma fondamentale per restituire l’immobile in buone condizioni, evitare trattenute sul deposito cauzionale e mantenere un buon rapporto con il proprietario di casa. L’ imbiancatura a fine locazione è molto più di una semplice rinfrescata alle pareti: rappresenta un gesto di cura e rispetto verso la proprietà, oltre che un requisito legale in molti casi. Perché è importante l’imbiancatura a fine locazione. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

