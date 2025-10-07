Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato pubblicamente l’attacco terroristico del 7 ottobre 2023, definendolo “una pagina turpe della storia”. A due anni dall’evento, il Capo dello Stato ha espresso una condanna ferma e senza ambiguità nei confronti delle violenze perpetrate da Hamas contro Israele. L’attacco e le sue conseguenze. Nel suo intervento, Mattarella ha evidenziato che l’attacco ha provocato circa 1.200 vittime tra civili e militari israeliani e il sequestro di oltre 250 persone. Secondo le informazioni fornite, 140 ostaggi sono stati liberati vivi, mentre Israele ritiene che circa venti siano ancora in vita. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Imbecillità”. Mattarella, l’attacco è durissimo: parole di fuoco, mai visto così infuriato