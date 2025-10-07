Imbecillità e incitamento all’odio Mattarella tuona contro gli striscioni pro 7 ottobre a Roma

“Il 7 ottobre del 2023 rimane e rimarrà nelle coscienze come una pagina turpe della storia”. Con queste parole, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato, a due anni di distanza, il devastante attacco terroristico condotto da Hamas contro Israele. Un messaggio forte, che rifiuta qualsiasi ambiguità e condanna senza riserve la violenza di quel giorno. Nel suo intervento, il Capo dello Stato ha sottolineato come l’attacco abbia provocato circa 1.200 morti, tra civili e militari israeliani, e il rapimento di oltre 250 persone. Di queste, 140 sono state rilasciate vive, mentre Israele ritiene che una ventina siano ancora in vita. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

