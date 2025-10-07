Iliade – Il gioco degli dèi | al Teatro Partenio di Avellino il mito rivive tra poesia e attualità

Avellinotoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 25 e domenica 26 ottobre 2025, il Teatro Partenio accoglie “Iliade – Il gioco degli dèi”, una riscrittura intensa e contemporanea del grande poema epico, firmata da Francesco Niccolini e portata in scena da Alessio Boni e Antonella Attili, con la regia condivisa del collettivo Quadrivio.A. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: iliade - gioco

Cerca Video su questo argomento: Iliade 8211 Gioco D232i