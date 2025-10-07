Ilenia Ruggeri promossa da Nestlè direttore generale di Sanpellegrino

Ilenia Ruggeri è il nuovo direttore generale di Sanpellegrino (gruppo Nestlè). Ruggeri è entrata nel Gruppo Nestlé nel 2002 e ha lavorato 15 anni in Nestlé Purina, ricoprendo posizioni di crescente responsabilità nell’area Generating Demand, per poi passare nel 2016 in Sanpellegrino con il ruolo di International Marketing Director. Successivamente, nel 2020, è stata nominata Head of Marketing e Innovation, posizione nella quale ha dato un contributo determinante allo sviluppo dei marchi e alla strategia di canale in un periodo molto complesso per l’Italia, come quello della pandemia. Prima di entrare in Purina ha lavorato 4 anni in Avon Cosmetics. 🔗 Leggi su Ildenaro.it