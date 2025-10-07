Ilaria Salis una scheda è rotta ma non fanno ripetere il voto | il pari la condannava

Salva per un solo voto. Confermata, per un soffio, l’immunità a Ilaria Salis. 306 voti favorevoli contro 305 contrari: un margine minimo, ma decisivo. E se il risultato fosse stato di parità, "lady okkupazioni" avrebbe perso la protezione che la ha permesso di sottrarsi al processo in Ungheria, dove è accusata di lesioni personali e di appartenere all'organizzazione Hammerbande, gruppo "antifa" inserito da Budapest nella lista delle organizzazioni terroristiche. Ma il voto che ha salvato l'eurodeputata di Avs è stato contraddistinto da un clamoroso colpo di scena, un mistero, un giallo che sta facendo aleggiare sospetti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

