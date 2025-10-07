Ilaria Salis una scheda è rotta ma non fanno ripetere il voto | il pari la condannava
Salva per un solo voto. Confermata, per un soffio, l’immunità a Ilaria Salis. 306 voti favorevoli contro 305 contrari: un margine minimo, ma decisivo. E se il risultato fosse stato di parità, "lady okkupazioni" avrebbe perso la protezione che la ha permesso di sottrarsi al processo in Ungheria, dove è accusata di lesioni personali e di appartenere all'organizzazione Hammerbande, gruppo "antifa" inserito da Budapest nella lista delle organizzazioni terroristiche. Ma il voto che ha salvato l'eurodeputata di Avs è stato contraddistinto da un clamoroso colpo di scena, un mistero, un giallo che sta facendo aleggiare sospetti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: ilaria - salis
Ilaria Salis salva, Vannacci durissimo: "Sicuramente non in Europa"
Ilaria Salis "salvata"? Non del tutto: cosa succede ora
Dritto e Rovescio, Vittorio Feltri picchia duro su Ilaria Salis: "Come tutti i cristiani!"
Immunità per Ilaria Salis, salva per un solo voto. #ANSA - X Vai su X
#IlariaSalis ha mantenuto l’immunità per un voto a Strasburgo - facebook.com Vai su Facebook
Ilaria Salis, chi è e quanto guadagna: dall'arresto alle foto in aula con le manette fino al voto per l'immunità - Quella di Ilaria Salis è diventata una delle vicende più discusse della recente storia giudiziaria e politica europea. Come scrive ilmessaggero.it
Ilaria Salis, il giallo dell'immunità con una scheda di un eurodeputato che non funzionava - Così Ilaria Salis ha conservato l'immunità. Scrive msn.com