Ilaria Salis sul voto all’Parlamento Ue | Non dirò mai chi nel centrodestra mi ha salvata
Ilaria Salis è stata sottoposta a votazione per chiarire se fosse necessaria o no la revoca della sua immunità parlamentare, come richiesto dalle stesse autorità ungheresi lo scorso 10 ottobre 2024. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Ilaria Salis, confermata l’immunità parlamentare in Ue dopo il voto decisivo: cosa succede ora - Il Parlamento europeo ha confermato l'immunità parlamentare di Ilaria Salis: respinta la richiesta del governo ungherese di revocarla, per poter tornare ... Da fanpage.it
Ilaria Salis salva per un solo voto: come sono andate le cose al Parlamento europeo - Confermata l'immunità per l’eurodeputata italiana, che esulta: «Una vittoria per la democrazia e l’antifascismo». Si legge su avvenire.it