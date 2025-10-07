Si salva per un solo voto l’europarlamentare già occupatrice abusiva di case Ilaria Salis (Avs). Il voto odierno presso l’Europarlamento in seduta plenaria ha visto 306 voti favorevoli al mantenimento dell’immunità parlamentare e 305 contrari, con 17 astenuti. Scappa così al processo che la attendeva in Ungheria con le accuse di “aggressione che ha messo in pericolo la vita di altre persone” e di “appartenenza a un’organizzazione criminale”. Non è la prima volta, potremmo dire, visto che la sua elezione a europarlamentare aveva già di fatto interrotto il procedimento a suo carico, essendo subentrata l’immunità parlamentare. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Ilaria Salis si salva, l’Europarlamento conferma l’immunità parlamentare