Ilaria Salis si salva ancora una volta per un voto ed esulta col pugno chiuso Procaccini | Vergogna Un voto che legittima la violenza politica

Secoloditalia.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ilaria Salis è salva per il rotto della cuffia. Il pugno chiuso poteva risparmiarselo. Mantiene l’immunità. Violenza legittimata.  Poco dopo mezzogiorno la plenaria al Parlamento europeo a Strasburgo si è espressa  sulla richiesta delle autorità ungheresi di revocare l’immunità all’eurodeputata di Avs. Salis si salva per un voto. Finale a 305 contro 306. 17 astenuti. Tanti assenti. “Ma uno più di altri: lo stato di diritto. Siamo davanti all’unico caso in cui l’immunità parlamentare copre fatti accaduti prima dell’elezione. Roba da matti!”. A commentare a botta calda sui social è Ruggero Razza, avvocato penalista, deputato al Parlamento Europeo di Fratelli d’Italia-Ecr. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

ilaria salis si salva ancora una volta per un voto ed esulta col pugno chiuso procaccini vergogna un voto che legittima la violenza politica

© Secoloditalia.it - Ilaria Salis si salva ancora una volta per un voto ed esulta col pugno chiuso. Procaccini: “Vergogna. Un voto che legittima la violenza politica”

In questa notizia si parla di: ilaria - salis

Ilaria Salis salva, Vannacci durissimo: "Sicuramente non in Europa"

Ilaria Salis "salvata"? Non del tutto: cosa succede ora

Dritto e Rovescio, Vittorio Feltri picchia duro su Ilaria Salis: "Come tutti i cristiani!"

ilaria salis salva voltaIlaria Salis salva per un voto. L'Eurocamera approva l'immunità - Respinta a maggioranza la richiesta del governo ungherese di revocare l’immunità che protegge la ex antagonista italiana, accusata a Budapest di violenze ai danni di alcuni militanti di destra ... Segnala msn.com

ilaria salis salva voltaIlaria Salis salva per un solo voto: come sono andate le cose al Parlamento europeo - Confermata l'immunità per l’eurodeputata italiana, che esulta: «Una vittoria per la democrazia e l’antifascismo». Secondo avvenire.it

Cerca Video su questo argomento: Ilaria Salis Salva Volta