Ilaria Salis si salva ancora una volta per un voto ed esulta col pugno chiuso Procaccini | Vergogna Un voto che legittima la violenza politica
Ilaria Salis è salva per il rotto della cuffia. Il pugno chiuso poteva risparmiarselo. Mantiene l’immunità. Violenza legittimata. Poco dopo mezzogiorno la plenaria al Parlamento europeo a Strasburgo si è espressa sulla richiesta delle autorità ungheresi di revocare l’immunità all’eurodeputata di Avs. Salis si salva per un voto. Finale a 305 contro 306. 17 astenuti. Tanti assenti. “Ma uno più di altri: lo stato di diritto. Siamo davanti all’unico caso in cui l’immunità parlamentare copre fatti accaduti prima dell’elezione. Roba da matti!”. A commentare a botta calda sui social è Ruggero Razza, avvocato penalista, deputato al Parlamento Europeo di Fratelli d’Italia-Ecr. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
