Ilaria Salis Salvini | Salvata da qualcuno che si dice di centrodestra Tajani | Non accettiamo calunnie e insulti
«Siamo tutti antifascisti». Lo scrive Ilaria Salis su X, pubblicando l'immagine che la ritrae in Aula a Strasburgo, con il pugno sinistro alzato, sorridente, dopo aver incassato il. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Ilaria Salis salva, Vannacci durissimo: "Sicuramente non in Europa"
Ilaria Salis "salvata"? Non del tutto: cosa succede ora
Dritto e Rovescio, Vittorio Feltri picchia duro su Ilaria Salis: "Come tutti i cristiani!"
Il Parlamento europeo conferma per un voto l'immunità di Ilaria Salis (Video): "Una vittoria per la democrazia, lo stato di diritto e l'antifascismo", esulta. Rischiava di tornare in carcere in Ungheria, dove già si trova una coimputata tedesca. Maja T: "Occupiamoci
Ilaria Salis, confermata l'immunità all'Europarlamento per un voto https://tg.la7.it/politica/ilaria-salis-oggi-verdetto-revoca-immunita-07-10-2025-245506…
Ilaria Salis, Salvini: «Salvata da qualcuno che si dice di centrodestra». Tajani: «Non accettiamo calunnie e insulti» - Lo scrive Ilaria Salis su X, pubblicando l'immagine che la ritrae in Aula a Strasburgo, con il pugno sinistro alzato, sorridente, dopo aver incassato ... Si legge su msn.com
