Ilaria Salis Salvini punta il dito | Chi l' ha salvata vergogna
"Accusata di lesioni aggravate potenzialmente letali e altre condotte criminose in concorso con altri, all'interno di un'organizzazione criminale. Ma col trucchetto del voto segreto, richiesto dai gruppi di sinistra, anche qualcuno che si dice di 'centrodestra' ha votato per salvare la signora Salis dal processo. Vergogna! ", scrive sui social Matteo Salvini, leader della Lega e membro dei Patrioti per l'Italia, commentando il voto all'Europarlamento che ha salvato Ilaria Salis per un solo voto. L'aula in seduta plenaria ha approvato il voto della Commissione Juri che la scorsa settimana aveva già respinto la revoca dell'immunità parlamentare con 306 sì contro 305 no e 17 astenuti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: ilaria - salis
Ilaria Salis salva, Vannacci durissimo: "Sicuramente non in Europa"
Ilaria Salis "salvata"? Non del tutto: cosa succede ora
Dritto e Rovescio, Vittorio Feltri picchia duro su Ilaria Salis: "Come tutti i cristiani!"
#IlariaSalis ha mantenuto l’immunità per un voto a Strasburgo - facebook.com Vai su Facebook
Parlamento Ue a favore dell’immunità per Ilaria Salis: salva per un voto. L’eurodeputata: “Siamo tutti antifascisti”. Salvini: “Vergogna” - X Vai su X
Ilaria Salis, Salvini: «Salvata da qualcuno che si dice di centrodestra». Calenda: «Va processata in Italia». Procaccini: «Legittimata violenza politica» - Lo scrive Ilaria Salis su X, pubblicando l'immagine che la ritrae in Aula a Strasburgo, con il pugno sinistro alzato, sorridente, dopo aver incassato ... ilmessaggero.it scrive
Ilaria Salis mantiene l'immunità, Matteo Salvini si infuria e attacca gli eurodeputati di centrodestra - Matteo Salvini ha reagito in maniera furiosa al voto del Parlamento Ue che ha confermato l'immunità per la eurodeputata Ilaria Salis: il suo affondo. Come scrive virgilio.it