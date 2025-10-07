Ilaria Salis Salvini punta il dito | Chi l' ha salvata vergogna

"Accusata di lesioni aggravate potenzialmente letali e altre condotte criminose in concorso con altri, all'interno di un'organizzazione criminale. Ma col trucchetto del voto segreto, richiesto dai gruppi di sinistra, anche qualcuno che si dice di 'centrodestra' ha votato per salvare la signora Salis dal processo. Vergogna! ", scrive sui social Matteo Salvini, leader della Lega e membro dei Patrioti per l'Italia, commentando il voto all'Europarlamento che ha salvato Ilaria Salis  per un solo voto.  L'aula in seduta plenaria ha approvato il voto della Commissione Juri che la scorsa settimana aveva già respinto la revoca dell'immunità parlamentare con 306 sì contro 305 no e 17 astenuti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

