Ilaria Salis salva per un solo voto | il verdetto dell' Europarlamento
Il Parlamento europeo ha approvato la conferma dell'immunità per l'eurodeputata di Avs, Ilaria Salis, con lo scarto di un solo voto. A favore 306, contrari 305 e astenuti 17. I votanti sono stati 628. Una settimana fa in Commissione era arrivato lo stesso verdetto, sempre per un solo voto, con la Lega che aveva accusato i membri del centrodestra di "tradimento". Mentre i colleghi della sinistra hanno festeggiato la "compagna Ilaria" con baci, abbracci e pure un mazzo di fiori, a conferma di come la votazione sia stata soprattutto politica, più che nel merito, arriva la reazione amareggiata e furente di Matteo Salvini. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: ilaria - salis
Ilaria Salis salva, Vannacci durissimo: "Sicuramente non in Europa"
Ilaria Salis "salvata"? Non del tutto: cosa succede ora
Dritto e Rovescio, Vittorio Feltri picchia duro su Ilaria Salis: "Come tutti i cristiani!"
#IlariaSalis ha mantenuto l’immunità per un voto a Strasburgo - facebook.com Vai su Facebook
Parlamento Ue a favore dell’immunità per Ilaria Salis: salva per un voto. L’eurodeputata: “Siamo tutti antifascisti”. Salvini: “Vergogna” - X Vai su X
Ilaria Salis salva per un solo voto: come sono andate le cose al Parlamento europeo - Confermata l'immunità per l’eurodeputata italiana, che esulta: «Una vittoria per la democrazia e l’antifascismo». Scrive avvenire.it
Ilaria Salis è salva per un voto, confermata l'immunità. I franchi tiratori colpiscono nello scrutinio segreto - L'assemblea plenaria di Stasburgo le conferma l'immunità di cui gode in quanto europarlamentare. Come scrive iltempo.it