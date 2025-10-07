Il Parlamento europeo ha approvato la conferma dell'immunità per l'eurodeputata di Avs, Ilaria Salis, con lo scarto di un solo voto. A favore 306, contrari 305 e astenuti 17. I votanti sono stati 628. Una settimana fa in Commissione era arrivato lo stesso verdetto, sempre per un solo voto, con la Lega che aveva accusato i membri del centrodestra di "tradimento". Mentre i colleghi della sinistra hanno festeggiato la "compagna Ilaria" con baci, abbracci e pure un mazzo di fiori, a conferma di come la votazione sia stata soprattutto politica, più che nel merito, arriva la reazione amareggiata e furente di Matteo Salvini. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Ilaria Salis salva per un solo voto: il verdetto dell'Europarlamento