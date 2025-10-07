Ilaria Salis salva no dal Parlamento Ue a revoca immunità – Eurofocus podcast Adnkronos

Ilaria Salis conserva la sua immunità e non potrà essere processata in Ungheria. La plenaria del Parlamento europeo, a Strasburgo, a scrutinio segreto, ha respinto la richiesta di revoca contro l’eurodeputata di Avs, chiesta dall’Ungheria. È stata confermata la decisione della commissione affari giuridici (Juri) dello scorso 23 settembre, con i voti decisivi del centrodestra. . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

