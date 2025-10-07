Ilaria Salis | Quelli della Lega vorrebbero vedermi marcire in Ungheria sono fascisti Chi mi ha salvato? Non farò mai nomi

«La Lega probabilmente non è nemmeno d’accordo con un processo in Italia: vorrebbero vedermi marcire in Ungheria. Sono fascisti. Mentre la democrazia è antifascista. I veri traditori sono loro, che consegnerebbero una loro concittadina a un regime autoritario. Non si infierisce sul nemico, mai». Lo afferma Ilaria Salis, intervistata dal Corriere.it, commentando le accuse di Salvini «ai traditori. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Ilaria Salis: "Quelli della Lega vorrebbero vedermi marcire in Ungheria, sono fascisti". "Chi mi ha salvato? Non farò mai nomi"

In questa notizia si parla di: ilaria - salis

Ilaria Salis salva, Vannacci durissimo: "Sicuramente non in Europa"

Ilaria Salis "salvata"? Non del tutto: cosa succede ora

Dritto e Rovescio, Vittorio Feltri picchia duro su Ilaria Salis: "Come tutti i cristiani!"

Settanta franchi tiratori del Ppe salvano Ilaria Salis: ecco come è arrivato il sì all’immunità - X Vai su X

#IlariaSalis ha mantenuto l’immunità per un voto a Strasburgo - facebook.com Vai su Facebook

Ilaria Salis: "Quelli della Lega vorrebbero vedermi marcire in Ungheria, sono fascisti". "Chi mi ha salvato? Non farò mai nomi" - «La Lega probabilmente non è nemmeno d’accordo con un processo in Italia: vorrebbero vedermi marcire in Ungheria. Segnala gazzettadelsud.it

Intervista a Ilaria Salis: «Mi sento libera, avevo il terrore di tornare da Orbán. Chi mi ha salvato nel centrodestra? Non lo dirò mai» - L'eurodeputata: «In Aula tenevo dei pezzetti di ferro per scaramanzia. Da msn.com