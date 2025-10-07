Ilaria Salis processo in Italia come chiede Calenda? Ecco cosa rischia e cosa dice l' articolo 9 sull' immunità

Ilaria Salis non verrà processata in Ungheria. Strasburgo ha respinto la richiesta di revoca dell?immunità parlamentare dell?eurodeputata, presentata dal partito del. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

ilaria salis processo italiaIlaria Salis, processo in Italia (come chiede Calenda)? Ecco cosa rischia e cosa dice l'articolo 9 sull'immunità - Strasburgo ha respinto la richiesta di revoca dell’immunità parlamentare dell’eurodeputata, presentata dal partito ... Segnala ilmessaggero.it

ilaria salis processo italiaLa Lega accusa: «Forza Italia ha salvato Ilaria Salis». Tajani: «Non accetto insulti» - Dura accusa della Lega agli alleati forzisti dopo il voto del Parlamento Europeo che ha confermato l’immunità per l’eurodeputata di Avs . Riporta unionesarda.it

