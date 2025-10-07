Ilaria Salis oggi al Parlamento Ue il voto segreto sull’immunità Weber Ppe | Giusto revocarla Lei in aula
Da Strasburgo – «Sarò in aula a testa alta, ad affrontare il verdetto del Parlamento europeo». Con queste parole, Ilaria Salis si prepara al delicato voto di oggi a Strasburgo, dove gli eurodeputati sono chiamati a decidere se revocarle o meno l’immunità parlamentare. L’attivista ed europarlamentare di Alleanza verdi sinistra è accusata dalla giustizia ungherese di aver aggredito alcuni militanti neonazisti durante una manifestazione dell’estrema destra a Budapest. Un episodio avvenuto prima della sua elezione. Salis e i gruppi che la sostengono – in particolare Verdi, Socialisti, Sinistra e Liberali – parlano di « persecuzione politica » orchestrata dal premier ungherese Viktor Orbán. 🔗 Leggi su Open.online
