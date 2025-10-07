Ilaria Salis non verrà processata in Ungheria | il Parlamento europeo conferma l' immunità

Ilaria Salis mantiene l'immunità parlamentare. L'europarlamento ha respinto, il 7 ottobre, la richiesta di revoca dell'immunità avanzata dalle autorità ungheresi, Paese dove Salis, eletta a Bruxelles nel 2024 per Alleanza Verdi Sinistra, è accusata di avere partecipato a un'aggressione a. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

