Ilaria Salis mantiene l' immunità salvata per un solo voto dal Parlamento Ue | Vittoria dell' antifascismo

Ilaria Salis mantiene l'immunità da europarlamentare e vede rinviato l'appuntamento con la giustizia ungherese. L'aula del Parlamento europeo ha "salvato" l'esponente di Avs, confermando il giudizio della commissione Juri della scorsa settimana. Salis si salva per un solo voto. I favorevoli sono. 🔗 Leggi su Today.it