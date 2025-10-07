Ilaria Salis mantiene l' immunità salvata per un solo voto dal Parlamento Ue | Vittoria dell' antifascismo
Ilaria Salis mantiene l'immunità da europarlamentare e vede rinviato l'appuntamento con la giustizia ungherese. L'aula del Parlamento europeo ha "salvato" l'esponente di Avs, confermando il giudizio della commissione Juri della scorsa settimana. Salis si salva per un solo voto. I favorevoli sono. 🔗 Leggi su Today.it
Ilaria Salis, commissione Ue respinge revoca immunità - La Commissione giuridica del Parlamento europeo ha respinto, a voto segreto, la richiesta avanzata dall'Ungheria per la revoca dell'immunità parlamentare all'eurodeputata italiana Ilaria Salis, eletta ... Segnala tgcom24.mediaset.it
Ilaria Salis, sì all'immunità per un voto: «Ho fiducia nel voto della plenaria, mi proteggerà dal regime di Orbán». Budapest: è una criminale pericolosa - La Commissione Affari giuridici dell'Eurocamera ha respinto la revoca dell'immunità di Ilaria Salis. Da ilgazzettino.it