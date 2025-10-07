Ilaria Salis mantiene l’immunità | Parlamento Ue a favore con un voto di scarto
Ilaria Salis mantiene l’immunità parlamentare. Il Parlamento Europeo in seduta plenaria ha votato a suo favore con un solo voto di scarto. ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
