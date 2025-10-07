Ilaria Salis l' europarlamentare Gozi a Tgcom24 | Ecco perché abbiamo votato l' immunità

A Tgcom24 l'eurodeputato di Renew Europe e segretario generale del Partito Democratico Europeo, Sandro Gozi, dalla plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo dopo il voto sull'immunità a Ilaria Salis, commenta l'esito e affronta anche scenari di crisi come quello in Francia e in Medioriente. "Abbiamo votato a favore dell'immunità, - spiega - non perché condividiamo le posizioni di Ilaria Salis, ma perché nell'Ungheria di oggi non ci sono le condizioni per un giusto processo né per il pieno rispetto dello stato di diritto né che la magistratura sia indipendente. Quindi, dal punto di vista istituzionale non potevamo mettere un membro dell'europarlamento nelle mani di un sistema che presenta numerose criticità dal punto di vista dei valori fondamentali". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

