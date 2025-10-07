Ilaria Salis l’Eurocamera conferma l’immunità per un solo voto

Gbt-magazine.com | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Parlamento europeo ha scelto di confermare l’immunità parlamentare di Ilaria Salis, l’eurodeputata italiana del gruppo Alleanza Verdi-Sinistra, in una votazione dal risultato incertissimo fino all’ultimo: 306 voti favorevoli, 305 contrari e 17 astensioni. Dunque un solo voto ha determinato l’esito, rendendo il pronunciamento di Strasburgo uno dei più divisivi della legislatura. La assemblea plenaria di Strasburgo ha pertanto ripreso e fortificato la linea già espressa dalla Commissione giuridica (JURI), che in precedenza aveva votato di non accogliere la richiesta ungherese Un voto contestato ma definitivo quello per la Salis. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

ilaria salis l8217eurocamera conferma l8217immunit224 per un solo voto

© Gbt-magazine.com - Ilaria Salis, l’Eurocamera conferma l’immunità per un solo voto

In questa notizia si parla di: ilaria - salis

Ilaria Salis salva, Vannacci durissimo: "Sicuramente non in Europa"

Ilaria Salis "salvata"? Non del tutto: cosa succede ora

Dritto e Rovescio, Vittorio Feltri picchia duro su Ilaria Salis: "Come tutti i cristiani!"

ilaria salis l8217eurocamera confermaIlaria Salis, il Parlamento europeo conferma l'immunità per un voto - Ancora una volta con il minimo scarto: 306 voti a favore, 305 contrari e 17 astensioni. Da rainews.it

ilaria salis l8217eurocamera confermaIlaria Salis è salva per un voto, confermata l'immunità. I franchi tiratori colpiscono nello scrutinio segreto - L'assemblea plenaria di Stasburgo le conferma l'immunità di cui gode in quanto europarlamentare. Scrive iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Ilaria Salis L8217eurocamera Conferma