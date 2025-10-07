Ilaria Salis l’Eurocamera conferma l’immunità per un solo voto
Il Parlamento europeo ha scelto di confermare l’immunità parlamentare di Ilaria Salis, l’eurodeputata italiana del gruppo Alleanza Verdi-Sinistra, in una votazione dal risultato incertissimo fino all’ultimo: 306 voti favorevoli, 305 contrari e 17 astensioni. Dunque un solo voto ha determinato l’esito, rendendo il pronunciamento di Strasburgo uno dei più divisivi della legislatura. La assemblea plenaria di Strasburgo ha pertanto ripreso e fortificato la linea già espressa dalla Commissione giuridica (JURI), che in precedenza aveva votato di non accogliere la richiesta ungherese Un voto contestato ma definitivo quello per la Salis. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
