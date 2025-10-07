Ilaria Salis l' esultanza dell' eurodeputata dopo il voto che ha difeso la sua immunità | le immagini
Subito dopo il voto che ha difeso l’immunità, i colleghi di Ilaria Salis si sono stretti attorno a lei per abbracciarla. Scene di esultanza anche in tutto il campo del centrosinistra. Un eurodeputato ungherese si è lamentato del malfunzionamento di una scheda di voto e ha chiesto di ripetere il voto, ma la presidente Roberta Metsola ha respinto la richiesta. Il Parlamento europeo ha deciso di difendere l’immunità dell’europarlamentare di Avs respingendo la richiesta di revoca delle autorità ungheresi pe run voto di scarto. Su 628 votanti, hanno votato a favore 306, contro 305 e 17 astenuti. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
