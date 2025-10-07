Ilaria Salis l’accusa del leghista Stancanelli | Salvata da 30-40 Popolari

(Adnkronos) – L'eurodeputata di Avs Ilaria Salis oggi ha ottenuto la conferma della sua immunità parlamentare grazie a "trenta-quaranta" europarlamentari del Ppe, che "non hanno votato" come avrebbero dovuto. A laciare l'accusa è l'eurodeputato della Lega Raffaele Stancanelli (gruppo PfE), membro sostituto della commissione Juri, a margine della plenaria a Strasburgo. —[email protected] (Web Info). 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: ilaria - salis

Ilaria Salis salva, Vannacci durissimo: "Sicuramente non in Europa"

Ilaria Salis "salvata"? Non del tutto: cosa succede ora

Dritto e Rovescio, Vittorio Feltri picchia duro su Ilaria Salis: "Come tutti i cristiani!"

Scontro Salvini-Tajani sull'immunità a Ilaria Salis: "Verrgogna!", "Non accettiamo calunnie" - X Vai su X

#IlariaSalis ha mantenuto l’immunità per un voto a Strasburgo - facebook.com Vai su Facebook

Ilaria Salis: “La paura è finita, il mio pugno chiuso in segno di libertà. I leghisti sono fascisti” - L’europarlamentare di Avs salva per un voto, respinta la revoca all’immunità. Scrive repubblica.it

Ilaria Salis, Salvini: «Salvata da qualcuno che si dice di centrodestra». Tajani: «Non accettiamo calunnie e insulti» - Botta e risposta fra Matteo Salvini e Antonio Tajani sul voto di immunità per Ilaria Salis. Riporta msn.com