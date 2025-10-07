Ilaria Salis la reazione furibonda del governo ungherese | Il suo posto è in carcere non dimentichiamo chi è

C’era da aspettarselo, naturalmente. Il premier ungherese Viktor Orban accoglie in modo furibondo il voto che ha salvato Ilaria Salis dal processo in Ungheria. Il Parlamento europeo con un solo voto di scarto non revoca l’immunità alla europarlamentare di Avs e Orban è fuori di sè, accusa l’Ue di “proteggere i suoi”: si tratta del capo dell’opposizione Peter Magyar e Ilaria Salis, “membro di un gruppo terrorista”. “Bruxelles – scrive sui social- dopo i voti di oggi sulle immunità a Strasburgo – protegge i suoi: Péter Magyar mantiene la sua immunità, Ilaria Salis la sua. Un politico accusato di insider trading e furto, insieme a un membro di un gruppo terroristico, entrambi protetti da Bruxelles. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

