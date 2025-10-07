Ilaria Salis in bilico | oggi il voto segreto sull' immunità

Quella di oggi si annuncia come una giornata decisiva per le sorti di Ilaria Salis. Il Parlamento europeo è chiamato a esprimersi sulla conferma dell'immunità per l'eurodeputata di Alleanza verdi sinistra. La richiesta di revoca per Salis è stata formalizzata dal governo ungherese e se le venisse. 🔗 Leggi su Today.it

Sarà un voto segreto a stabilire le sorti dell’eurodeputata Ilaria Salis Vai su Facebook

Domani a Strasburgo si voterà sull’immunità di Ilaria Salis. Il PPE ha annunciato il voto favorevole alla revoca: un segnale di giustizia e coerenza. Vergognosa invece la scelta della sinistra di chiedere il voto segreto. Chi è innocente, vada a processo. - X Vai su X

Ilaria Salis e l'immunità in bilico, "voglio il processo ma in Italia perché in Ungheria sentenza già scritta" - Parlamento europeo al voto sulla revoca dell’immunità per Ilaria Salis: cosa accade se tolta e come cambia il processo giudiziario a suo carico ... Da virgilio.it

