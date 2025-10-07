Ilaria Salis immunità confermata per un voto all’europarlamento
Roma, 7 ottobre 2025 – L'eurodeputata di Avs Ilaria Salis conserva l'immunità per un voto. La votazione, a scrutinio segreto, si chiude a Strasburgo con 306 voti a favore del rapporto Kyuchyuk, che raccomanda di mantenere l'immunità. I contrari sono 305, gli astenuti 17, su 628 votanti. La richiesta di ripetere il voto, perché la scheda dell'eurodeputato del Ppe Markus Ferber non funzionava, è stata respinta dalla presidente Roberta Mesola. "Il voto resta", ha detto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
