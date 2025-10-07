Ilaria Salis | immunità confermata dalla plenaria Salva per un voto
La plenaria di Strasburgo ha approvato a scrutinio segreto l'immunità a favore dell'eurodeputata Avs, Ilaria Salis. Salis si è salvata per un solo voto L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Caso Ilaria #Salis, il Parlamento europeo conferma il "no" alla revoca dell'immunità per l'eurodeputata sotto processo in Ungheria. Un voto sul filo del rasoio. #Tg1 Donato Bendicenti - X Vai su X
Ilaria Salis, confermata l’immunità parlamentare in Ue dopo il voto decisivo: cosa succede ora - Il Parlamento europeo ha confermato l'immunità parlamentare di Ilaria Salis: respinta la richiesta del governo ungherese di revocarla, per poter tornare ... Come scrive fanpage.it
Ilaria Salis, il Parlamento europeo conferma l'immunità per un voto - Ancora una volta con il minimo scarto: 306 voti a favore, 305 contrari e 17 astensioni. Segnala rainews.it