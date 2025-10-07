Ilaria Salis | immunità confermata dalla plenaria Salva per un voto

La plenaria di Strasburgo ha approvato a scrutinio segreto l'immunità a favore dell'eurodeputata Avs, Ilaria Salis. Salis si è salvata per un solo voto L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

