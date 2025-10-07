Ilaria Salis il Parlamento Ue conferma l’immunità | È una vittoria per la democrazia e l’antifascismo
Il caso di Ilaria Salis nasce nel febbraio 2023, quando venne arrestata in Ungheria con l'accusa di aver partecipato a un'aggressione contro militanti di estrema destra nel corso della manifestazione. Le immagini della donna, portata in aula a Budapest con mani e piedi ammanettati, causò un certo clamore in Italia. Salis è stata detenuta in un carcere ungherese per 15 mesi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
In questa notizia si parla di: ilaria - salis
Ilaria Salis salva, Vannacci durissimo: "Sicuramente non in Europa"
Ilaria Salis "salvata"? Non del tutto: cosa succede ora
Dritto e Rovescio, Vittorio Feltri picchia duro su Ilaria Salis: "Come tutti i cristiani!"
L'eurodeputata Ilaria Salis (@SalisIlaria) ha incassato il sì della Plenaria dell'Eurocamera alla sua immunità con un solo voto in più. #ANSA #IlariaSalis - X Vai su X
Sarà un voto segreto a stabilire le sorti dell’eurodeputata Ilaria Salis - facebook.com Vai su Facebook
Ilaria Salis, confermata l’immunità parlamentare in Ue dopo il voto decisivo: cosa succede ora - Il Parlamento europeo ha confermato l'immunità parlamentare di Ilaria Salis: respinta la richiesta del governo ungherese di revocarla, per poter tornare ... Lo riporta fanpage.it
Salis, dal Parlamento Ue sì all'immunità con un voto di scarto - Il Parlamento europeo ha approvato la conferma dell'immunità per l'eurodeputata di Alleanza Verdi Sinistra, Ilaria Salis, con lo scarto di un voto. Come scrive laprovinciacr.it