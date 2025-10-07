Ilaria Salis il Parlamento europeo conferma l' immunità | salva per un voto soltanto

Gli europarlamentari hanno confermato l'indicazione della Commissione Affari Giuridici. Con voto segreto la plenaria del Parlamento europeo garantisce l'immunità all'eurodeputata di Alleanza Verdi Sinistra. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

