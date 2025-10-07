Ilaria Salis il Parlamento europeo conferma l' immunità | salva per un voto soltanto
Gli europarlamentari hanno confermato l'indicazione della Commissione Affari Giuridici. Con voto segreto la plenaria del Parlamento europeo garantisce l'immunità all'eurodeputata di Alleanza Verdi Sinistra. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
In questa notizia si parla di: ilaria - salis
Ilaria Salis salva, Vannacci durissimo: "Sicuramente non in Europa"
Ilaria Salis "salvata"? Non del tutto: cosa succede ora
Dritto e Rovescio, Vittorio Feltri picchia duro su Ilaria Salis: "Come tutti i cristiani!"
FLASH | L'Eurocamera approva l'immunità a Ilaria Salis. La plenaria ha votato a scrutinio segreto #ANSA - X Vai su X
Sarà un voto segreto a stabilire le sorti dell’eurodeputata Ilaria Salis - facebook.com Vai su Facebook
Salva per un voto. Il Parlamento europeo conferma l'immunità per Ilaria Salis - l Parlamento europeo ha deciso di difendere l'immunità dell'europarlamentare di Avs, Ilaria Salis, respingendo la richiesta di revoca delle autorità ungheresi pe run voto di scarto. Segnala huffingtonpost.it
Il Parlamento europeo conferma l'immunità per Ilaria Salis, per un voto - Si decideva a maggioranza semplice sulla richiesta ungherese di revocare l'immunità all'eurodeputata italiana di Verdi e Sinistra ... Da rainews.it