Ilaria Salis il Parlamento europeo conferma l' immunità | salva per un voto Lei |  Siamo tutti antifascisti

Xml2.corriere.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ppe, le parole di Weber prima del voto:  «Giusto revocare l'immunità  perché il reato di Salis è stato commesso prima del suo mandato. Noi siamo per le regole». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

ilaria salis il parlamento europeo conferma l immunit224 salva per un voto lei 160siamo tutti antifascisti

© Xml2.corriere.it - Ilaria Salis, il Parlamento europeo conferma l'immunità: salva per un voto. Lei: «Siamo tutti antifascisti»

In questa notizia si parla di: ilaria - salis

Ilaria Salis salva, Vannacci durissimo: "Sicuramente non in Europa"

Ilaria Salis "salvata"? Non del tutto: cosa succede ora

Dritto e Rovescio, Vittorio Feltri picchia duro su Ilaria Salis: "Come tutti i cristiani!"

ilaria salis parlamento europeoSalva per un voto. Il Parlamento europeo conferma l'immunità per Ilaria Salis - l Parlamento europeo ha deciso di difendere l'immunità dell'europarlamentare di Avs, Ilaria Salis, respingendo la richiesta di revoca delle autorità ungheresi pe run voto di scarto. Secondo huffingtonpost.it

ilaria salis parlamento europeoIlaria Salis, oggi al Parlamento Europeo il voto sulla revoca dell'immunità - La plenaria di Strasburgo deciderà a scrutinio segreto se tutelare l'europarlamentare di Avs o accogliere la richiesta di revoca avanzata dal governo ungherese. Lo riporta tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Ilaria Salis Parlamento Europeo