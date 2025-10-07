Ilaria Salis il Parlamento europeo conferma l' immunità per un voto | Centrodestra l' ha salvata | botta e risposta tra Salvini e Tajani
Ppe, le parole di Weber prima del voto: «Giusto revocare l'immunità perché il reato di Salis è stato commesso prima del suo mandato. Noi siamo per le regole». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
In questa notizia si parla di: ilaria - salis
Ilaria Salis salva, Vannacci durissimo: "Sicuramente non in Europa"
Ilaria Salis "salvata"? Non del tutto: cosa succede ora
Dritto e Rovescio, Vittorio Feltri picchia duro su Ilaria Salis: "Come tutti i cristiani!"
#IlariaSalis ha mantenuto l’immunità per un voto a Strasburgo - facebook.com Vai su Facebook
Parlamento Ue a favore dell’immunità per Ilaria Salis: salva per un voto. L’eurodeputata: “Siamo tutti antifascisti”. Salvini: “Vergogna” - X Vai su X
Salva per un voto. Il Parlamento europeo conferma l'immunità per Ilaria Salis - l Parlamento europeo ha deciso di difendere l'immunità dell'europarlamentare di Avs, Ilaria Salis, respingendo la richiesta di revoca delle autorità ungheresi pe run voto di scarto. Riporta huffingtonpost.it
Ilaria Salis, il Parlamento europeo conferma l'immunità: salva per un voto soltanto - Con voto segreto la plenaria del Parlamento europeo garantisce l'immunità all'eurodeputata di Alleanza Verdi Sin ... Come scrive vanityfair.it