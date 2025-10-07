Ilaria Salis esulta | Vince la democrazia La rabbia di Budapest | Protetta un' estremista

Ilgiornale.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Siamo tutti antifascisti": questa la didascalia della foto che vede Ilaria Salis con il pugno chiuso mentre esulta dopo aver mantenuto la sua immunità di fronte alla richiesta di revoca delle autorità ungheresi. L'eurodeputata di Avs ha definito il voto del Parlamento europeo "una vittoria per la democrazia, lo stato di diritto e l'antifascismo". Ancora: "Questa decisione dimostra che la resistenza funziona. Dimostra che quando rappresentanti eletti, attivisti e cittadini difendono insieme i valori democratici, le forze autoritarie possono essere affrontate e sconfitte. La lotta è tutt'altro che finita. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

