Ilaria Salis è salva Immunità confermata per un solo voto

E due. Per la seconda volta Ilaria Salis viene salvata dal voto segreto. Questa mattina il Parlamento europeo ha respinto a maggioranza la richiesta del governo ungherese di revocare l’immunità che protegge la ex antagonista italiana, accusata a Budapest di violenze ai danni di alcuni militanti di destra nel febbraio di due anni fa. Decisivi i franchi tiratori, che già nel voto preliminare nella commissione giuridica dell’Europarlamento avevano fatto pendere la bilancia (anche se per un solo voto) a favore dell’italiana. Oggi lo scenario si ripete: sulla carta, lo schieramento che proponeva di accogliere la richiesta ungherese e di dare via libera al processo che attende la Salis a Bucarest aveva una ampia maggioranza, dopo che anche il Partito popolare – il gruppo più consistente dell’Europarlamento – aveva deciso di votare a favore della autorizzazione a procedere. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

