Ilaria Salis e l' immunità confermata Mimmo Lucano e Avs la celebrano con abbracci e un mazzo di fiori

Baci, abbracci e anche un mazzo di fiori per Ilaria Salis. Così i colleghi hanno festeggiato a caldo l’eurodeputata di Avs subito dopo il voto della plenaria che le ha concesso l’immunità. Una votazione che ha suscitato polemiche interne al centrodestra nazionale. Dopo le punzecchiature di Salvini sono seguite le parole di Tajani (FI). 🔗 Leggi su Feedpress.me

ilaria salis immunit224 confermataIlaria Salis, confermata l’immunità parlamentare in Ue dopo il voto decisivo: cosa succede ora - Il Parlamento europeo ha confermato l'immunità parlamentare di Ilaria Salis: respinta la richiesta del governo ungherese di revocarla, per poter tornare ... Lo riporta fanpage.it

ilaria salis immunit224 confermataIlaria Salis, il Parlamento europeo conferma l'immunità per un voto - Ancora una volta con il minimo scarto: 306 voti a favore, 305 contrari e 17 astensioni. Come scrive rainews.it

