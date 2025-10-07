Baci, abbracci e anche un mazzo di fiori per Ilaria Salis. Così i colleghi hanno festeggiato a caldo l’eurodeputata di Avs subito dopo il voto della plenaria che le ha concesso l’immunità. Una votazione che ha suscitato polemiche interne al centrodestra nazionale. Dopo le punzecchiature di Salvini sono seguite le parole di Tajani (FI). 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Ilaria Salis e l'immunità confermata, Mimmo Lucano e Avs la celebrano con abbracci e un mazzo di fiori