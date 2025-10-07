Ilaria Salis decisione arrivata | l’annuncio bomba

Tvzap.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

– L’Europarlamento ha concesso l’immunità parlamentare a Ilaria Salis, eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra, al termine di una votazione avvenuta in sessione plenaria a Strasburgo. La decisione, maturata con 306 voti favorevoli, 305 contrari e 17 astenuti, è stata determinata da un solo voto di scarto, sottolineando la forte divisione che ha caratterizzato il dibattito tra i gruppi politici europei. . L’esito è stato reso possibile da uno scrutinio segreto, come previsto dal regolamento interno dell’assemblea, che ha visto la partecipazione di 628 eurodeputati. 🔗 Leggi su Tvzap.it

ilaria salis decisione arrivata l8217annuncio bomba

© Tvzap.it - Ilaria Salis, decisione arrivata: l’annuncio bomba

In questa notizia si parla di: ilaria - salis

Ilaria Salis salva, Vannacci durissimo: "Sicuramente non in Europa"

Ilaria Salis "salvata"? Non del tutto: cosa succede ora

Dritto e Rovescio, Vittorio Feltri picchia duro su Ilaria Salis: "Come tutti i cristiani!"

ilaria salis decisione arrivataL’Eurocamera approva l’immunità a Ilaria Salis: salva per un singolo voto - L’Europarlamento ha approvato a Strasburgo l’immunità per l’eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra, Ilaria Salis. Lo riporta thesocialpost.it

ilaria salis decisione arrivataEurocamera, Ilaria Salis salva per un solo voto: confermata l’immunità parlamentare. Ira delle destre che chiedevano la revoca - Il Parlamento europeo approva a scrutinio segreto la protezione all’eurodeputata di Avs. Segnala lanotiziagiornale.it

Cerca Video su questo argomento: Ilaria Salis Decisione Arrivata