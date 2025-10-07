Ilaria Salis decisione arrivata | l’annuncio bomba

– L’Europarlamento ha concesso l’immunità parlamentare a Ilaria Salis, eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra, al termine di una votazione avvenuta in sessione plenaria a Strasburgo. La decisione, maturata con 306 voti favorevoli, 305 contrari e 17 astenuti, è stata determinata da un solo voto di scarto, sottolineando la forte divisione che ha caratterizzato il dibattito tra i gruppi politici europei. . L’esito è stato reso possibile da uno scrutinio segreto, come previsto dal regolamento interno dell’assemblea, che ha visto la partecipazione di 628 eurodeputati. 🔗 Leggi su Tvzap.it

