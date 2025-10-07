Ilaria Salis da Parlamento Europeo no a revoca immunità parlamentare a eurodeputata Avs per un voto | 306 i contrari 305 a favore

Ilgiornaleditalia.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’aula di Strasburgo ha così confermato l’esito della prima votazione, avvenuta a fine settembre in commissione Affari giuridici La plenaria di Strasburgo ha detto no alla revoca dell’immunità per Ilaria Salis. L’Aula del Parlamento Europeo ha confermato la protezione per l’eurodeputata di Al. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

ilaria salis da parlamento europeo no a revoca immunit224 parlamentare a eurodeputata avs per un voto 306 i contrari 305 a favore

© Ilgiornaleditalia.it - Ilaria Salis, da Parlamento Europeo no a revoca immunità parlamentare a eurodeputata Avs per un voto: 306 i contrari, 305 a favore

In questa notizia si parla di: ilaria - salis

Ilaria Salis salva, Vannacci durissimo: "Sicuramente non in Europa"

Ilaria Salis "salvata"? Non del tutto: cosa succede ora

Dritto e Rovescio, Vittorio Feltri picchia duro su Ilaria Salis: "Come tutti i cristiani!"

ilaria salis parlamento europeoSalva per un voto. Il Parlamento europeo conferma l'immunità per Ilaria Salis - l Parlamento europeo ha deciso di difendere l'immunità dell'europarlamentare di Avs, Ilaria Salis, respingendo la richiesta di revoca delle autorità ungheresi pe run voto di scarto. Scrive huffingtonpost.it

ilaria salis parlamento europeoIlaria Salis mantiene l’immunità: Parlamento Ue a favore con un voto di scarto - L'Aula del Parlamento europeo ha deciso di difendere l'immunità dell'europarlamentare di Avs, Ilaria Salis, respingendo con un solo voto di scarto la ... Come scrive lapresse.it

Cerca Video su questo argomento: Ilaria Salis Parlamento Europeo