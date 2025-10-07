L’aula di Strasburgo ha così confermato l’esito della prima votazione, avvenuta a fine settembre in commissione Affari giuridici La plenaria di Strasburgo ha detto no alla revoca dell’immunità per Ilaria Salis. L’Aula del Parlamento Europeo ha confermato la protezione per l’eurodeputata di Al. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Ilaria Salis, da Parlamento Europeo no a revoca immunità parlamentare a eurodeputata Avs per un voto: 306 i contrari, 305 a favore