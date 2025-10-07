Ilaria Salis confermata l'immunità parlamentare in Ue per un solo voto | cosa succede ora

Il Parlamento europeo ha confermato l'immunità parlamentare di Ilaria Salis: respinta la richiesta del governo ungherese di revocarla, per poter tornare a processare Salis. Sono stati 305 i favorevoli alla revoca, e 306 i contrari: un solo voto di differenza. Decisivo il Partito popolare europeo (centrodestra). Ora per Budapest resta solo la possibilità di fare ricorso. 🔗 Leggi su Fanpage.it