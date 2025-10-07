Il week end del Rugby Valdarno
Arezzo, 07 ottobre 2025 – E' stato un fine settimana, quello ultimo, denso di impegni e sfide per le formazioni giovanili del Rugby Valdarno, tra esordi emozionanti e partite cruciali. Sabato l' Under 14 è scesa in campo a Prato per affrontare il Gispi. Con una prestazione di alto livello, i ragazzi hanno espresso un buon gioco collettivo e un’efficace collaborazione in campo, portando a casa una meritata vittoria di 43-12 contro i padroni di casa. Un successo importante che dimostra la crescita e l'affiatamento del gruppo. Domenica, è toccato all'Under 16 affrontare una trasferta impegnativa a Firenze contro il Firenze 1931. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Il week end del Rugby Valdarno
