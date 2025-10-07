Il voto in Calabria ha anche una valenza nazionale E per il campo largo è molto peggio di come sembra

Contrariamente a quello che vale in genere per le elezioni locali, il voto in Calabria ha anche una importante valenza nazionale: ha dimostrato che il campo largo non solo non è un’alternativa per il governo, ma non ha neanche i requisiti minimi per esserlo. Questa evidenza non sta nella brutalità dei numeri ( Francesco Occhiuto riconfermato con il 57,55% e Pasquale Tridico sconfitto con il 41,45%), ma nelle sue ragioni. Che sono più profonde di come appaiono. Le analisi del giorno dopo di Pd, M5S e Avs. Il Pd continua a dire che la strada intrapresa è quella giusta, che bisogna essere testardamente unitari e che – come ha ripetuto il responsabile organizzazione e fedelissimo di Elly Schlein, Igor Taruffi – «l’unità del centrosinistra è e rimane una condizione indispensabile per vincere e governare». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

