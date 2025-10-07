Il voto in Calabria ha anche una valenza nazionale E per il campo largo è molto peggio di come sembra
Contrariamente a quello che vale in genere per le elezioni locali, il voto in Calabria ha anche una importante valenza nazionale: ha dimostrato che il campo largo non solo non è un’alternativa per il governo, ma non ha neanche i requisiti minimi per esserlo. Questa evidenza non sta nella brutalità dei numeri ( Francesco Occhiuto riconfermato con il 57,55% e Pasquale Tridico sconfitto con il 41,45%), ma nelle sue ragioni. Che sono più profonde di come appaiono. Le analisi del giorno dopo di Pd, M5S e Avs. Il Pd continua a dire che la strada intrapresa è quella giusta, che bisogna essere testardamente unitari e che – come ha ripetuto il responsabile organizzazione e fedelissimo di Elly Schlein, Igor Taruffi – «l’unità del centrosinistra è e rimane una condizione indispensabile per vincere e governare». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
In questa notizia si parla di: voto - calabria
Terremoto in Calabria, Occhiuto si dimette da presidente della Regione ma annuncia: “Subito il voto, mi ricandido”
Il presidente della Calabria Occhiuto: «Mi dimetto e mi ricandido, subito voto». È indagato per corruzione
Roberto Occhiuto: «Mi dimetto e mi ricandido, subito al voto». Il presidente della Regione Calabria è indagato per corruzione
New post: LEGGI LA NOTIZIA! Calabria, il voto e la realtà: ko tecnico e campo largo in apnea https://tviweb.it/calabria-il-voto-e-la-realta-ko-tecnico-e-campo-largo-in-apnea-2/… #veneto #notizie #news - X Vai su X
Elezioni regionali in Calabria, il voto alle liste: circoscrizione Nord I PRIMI DATI SULLE PREFERENZE https://gazzettadelsud.it/?p=2110183 - facebook.com Vai su Facebook
Risultati elezioni Regionali Calabria, chi ha vinto tra i partiti: i dati di Forza Italia, Pd, M5S, FdI e Lega - Chi ha vinto davvero le elezioni Regionali 2025 in Calabria, i risultati di tutti i partiti rispetto al voto del 2021: top e flop ... Come scrive virgilio.it
Non è vero che in Calabria c'è scarsa partecipazione al voto. Ecco perché il campo largo ha perso - La regione ha due caratteristiche peculiari quando si tratta di elezioni regionali, evidenzia l'istituto Cattaneo: l'elevato numero di residenti all’estero aventi diritto al voto e la spinta centrista ... Da ilfoglio.it