Il Volo ha portato un pezzo d’Italia in America Latina con tutto sold out per il debutto a Rio de Janeiro, seguito da una data a Belo Horizonte. I concerti brasiliani e continueranno questa sera, 7 ottobre, a Curitiba, e domani, 8 ottobre, a Porto Alegre. “Siamo a Belo Horizonte, dopo il primo concerto a Rio De Janeiro, sold out – hanato Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble – Tornare in Brasile per noi significa tanto anche perché è uno dei pubblici che c’è sempre seguito fin dall ‘inizio. È uno dei pubblici più calorosi che ci riceve sempre con tantissimo affetto. È una relazione speciale con il Brasile perché ci dà sostegno, affetto e amore da tantissimi anni, torniamo sempre volentieri e speriamo di fare tantissimi altri concerti in futuro”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il Volo porta il belcanto italiano in Brasile: “Qui solo sostegno e tanto amore da anni” – IL VIDEO