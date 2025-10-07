Il Volo | il tour in America Latina al via da Rio de Janeiro

Amica.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(askanews) – È ufficialmente partito il tour de Il Volo in America Latina, tutto sold out, con il debutto a Rio de Janeiro, seguito da una data a Belo Horizonte. E i concerti brasiliani continueranno questa sera, 7 ottobre, a Curitiba, e domani, 8 ottobre, a Porto Alegre. Seguiranno tre concerti a San Paolo nelle date 10, 11 e 12 ottobre. Il tour Latam proseguirà in Argentina con una tappa il 14 ottobre a Buenos Aires, il 16 ottobre a Santiago del Cile e il 18 ottobre a Lima, in Perù. Nei prossimi giorni sarà annunciata la seconda parte del tour Latam, che replicherà alcune tappe già toccate e ne aggiungerà di nuove a marzo 2026. 🔗 Leggi su Amica.it

il volo il tour in america latina al via da rio de janeiro

© Amica.it - Il Volo: il tour in America Latina al via da Rio de Janeiro

In questa notizia si parla di: volo - tour

Il Volo annuncia il tour 2026 nei palasport italiani

Il Volo in concerto a Torino: l'Inalpi Arena accoglie il tour nei Palasport nel 2026

Il tour de Il Volo in America Latina è già un grande successo

volo tour america latinaIl tour de Il Volo in America Latina è già un grande successo - È ufficialmente partito il tour de Il Volo in America Latina, tutto sold out, con il debutto a Rio de Janeiro, seguito da una data a Belo Horizonte. Si legge su quotidiano.net

Il Volo porta il belcanto italiano in Brasile: “Qui solo sostegno e tanto amore da anni” – IL VIDEO - Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble si esibiscono in Brasile con concerti sold out prima del tour europeo ... Segnala ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Volo Tour America Latina