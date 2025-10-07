il vintage market che aiuta file

L’associazione di leniterapia File chiama alla solidarietà con la quinta edizione di Prato Vintage Market in programma da venerdì 10 a domenica 12 ottobre, (venerdì 15-19; sabato e domenica 10-19) a palazzo Banci Buonamici in via Ricasoli. Prato Vintage Market offre una vasta selezione, per donna e uomo, di abiti, accessori e bijoux, tutti rigorosamente vintage e generosamente donati nel periodo dell’anno in cui nelle case si fa il cambio stagionale degli armadi. Un’occasione per dare nuova vita ad abiti che non usiamo più in una grande catena di solidarietà, con il patrocinio della Provincia di Prato, il supporto del supermercato Pratocarni che ha svolto attività di punto raccolta degli abiti e di Fratini traslochi per il trasferimento della merce al luogo dell’iniziativa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

