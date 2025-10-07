Il video dell' elicottero medico che si schianta tra le macchine in autostrada

Today.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Momenti di paura sulla Highway 50 a Sacramento, in California (Stati Uniti), dove un elicottero di emergenza medica è precipitato all'improvviso tra i veicoli che percorrevano l'autostrada. L'incidente è avvenuto poco dopo le 19 di ieri (ora locale), la notte del 7 ottobre in Italia, mentre. 🔗 Leggi su Today.it

