Il video dell' elicottero medico che si schianta tra le macchine in autostrada
Momenti di paura sulla Highway 50 a Sacramento, in California (Stati Uniti), dove un elicottero di emergenza medica è precipitato all'improvviso tra i veicoli che percorrevano l'autostrada. L'incidente è avvenuto poco dopo le 19 di ieri (ora locale), la notte del 7 ottobre in Italia, mentre. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: elicottero - medico
Cagliari, 17enne punta da vespa va in shock anafilattico: medico calato da elicottero la salva
Sanremo: scooter contro un'auto in corso Mazzini alla 'Vesca', 60enne trasportato in elicottero al Santa Corona (Foto) E’ stato soccorso dal personale medico del 118 e da un’ambulanza della Croce Verde Vai su Facebook
Elicottero si schianta al suolo a due passi da Roma. VIDEO - Attimi di terrore a Fiano Romano: un elicottero privato si ribalta per le forti raffiche di vento, si schianta e prende fuoco all’aviosuperficie. Secondo affaritaliani.it